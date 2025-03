Une entreprise qui réorganise ses équipes, un salarié qui sent le vent tourner, et une vengeance méticuleusement programmée. Non, non, ce n’est pas le pitch d’un thriller hollywoodien, mais bel et bien un fait réel survenu dans une société d’ingénierie énergétique. Davis Lu, développeur chevronné, a conçu un kill switch logiciel autonome, capable de bloquer l’ensemble des systèmes informatiques de son employeur et resté en veille… jusqu’au jour de son licenciement.