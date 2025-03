Question bête, me direz-vous, qui nécessite toutefois un petit éclairage. Le programme bêta chez PlayStation permet aux joueurs de tester en avant-première une série de nouvelles fonctionnalités et de jeux à venir. Il couvre non seulement les jeux vidéo sur PlayStation 5, mais aussi sur PC puisque Sony réalise régulièrement des portages de ses jeux pour les joueurs PC. Le programme concerne également les nouvelles fonctions à venir sur la console PS5, l'application PlayStation, et même des aspects de l'interface utilisateur sur PlayStation.com.