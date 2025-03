CHP1

J’ai arrêté d’utiliser PowerToys depuis la version 0.60 car c’est devenu un gros bloatware avec plein de fonctions qui ne me servent jamais. La seule fonction qu je trouvais utile était le redimensionnement par lot des images/photos.

La conversion des médias peut être faite, de manière avantageuse, par des outils gratuits, qui ne nécessitent pas de dépendances, bien plus complets et portables (et bien moins gourmands) : FFMPEG avec des frontaux GUI.