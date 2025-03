L'OEB couvre aujourd'hui 39 États contractants, dont tous les membres de l'UE. Et elle représente un marché de 700 millions de personnes. La décision prise par Bruxelles cette semaine permettra aux inventeurs et chercheurs européens d'accéder plus facilement à la protection de leurs innovations, sans compromettre la sécurité de leurs données personnelles. Une avancée que certains jugeront comme considérable.