L'association The People's Union USA a peut-être réussi un gros coup. Le mouvement populaire non-partisan dédié à la résistance économique a en effet appeler l'ensemble des consommateurs à n'effectuer aucun achat, dans la réalité, mais aussi en ligne, durant l'ensemble de la journée du 28 février.

Le fondateur de cette association américaine, John Schwarz, a vu son message devenir extrêmement viral. Selon le Washington Post, il a ainsi obtenu en quelques semaines 255 000 nouveaux followers sur Instagram et 100 000 nouveaux followers sur TikTok. L'objectif selon John Schwarz est que « les entreprises fassent au moins une pause et s'arrêtent et remarquent. »