Francis7

Les jeux d’échecs ont leur propre « IA » avec leurs bibliothèques de parties, leurs bases de données sur lesquelles ils se basent pour faire leurs statistiques avant de jouer un coup. C’est clair qu’au début, lors des ouvertures, on reprend des parties de maître ou au mieux on essaie de s’en approcher, de s’adapter en fonction des coups de l’autre et plus l’échiquier s’éclaircit avec les prises de pièces, les possibilités de déplacement deviennent du coup plus nombreuses. C’est là que l’on devient livré à soi-même plus ou moins. Mais il ne faut pas perdre le sens des règles du jeu et des possibilités de déplacements des pièces.

Alors c’est clair que ces IA n’ont pas de moteur propre pour jouer. Mieux vaut jouer avec un logiciel comme Fritz. Sinon l’enthousiasme est là en regardant cette partie parce qu’on se dit que ces IA sont comme des enfants mais en réalité, cette partie est scandaleuse.