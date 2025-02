Trouver sa voie, c'est une chose, encore faut-il savoir se présenter. Career Dreamer génère une déclaration d'identité professionnelle, une sorte de synthèse mettant en avant les forces et les acquis de l'utilisateur. Un document qui peut être réutilisé dans un CV ou une biographie professionnelle.

L'outil joue aussi le rôle de conseiller de carrière et vous met même en relation non pas avec des recruteurs, mais avec Gemini pour aider à la rédaction d'une lettre de motivation et autres documents clés. Career Dreamer ne remplace donc pas les plateformes de recherche d'emploi, comme notre France Travail, LinkedIn ou autres agrégateurs d'offres, mais il propose une approche plus réfléchie et personnalisée, à destination de ceux qui veulent changer de voie sans savoir par où commencer.