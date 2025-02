Netflix aime faire des documentaires sur des événements tragiques. Le géant du streaming vient ainsi de récidiver, en produisant une nouvelle trilogie sur le meurtre de la vloggeuse Gabby Petito, qui avait eu lieu en 2021. Un documentaire baptisé : « American Murder: Gabby Petito. »

Et pour immerger le plus possible l'abonné dans cette affaire où la jeune américaine avait été assassiné par son petit ami, Netflix a décidé de cloner sa voix. Celle-ci a ensuite été utilisée pour lire à haute voix le journal de Gabby Petito.