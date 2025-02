D.O.G.E est un outil totalement made in Elon Musk. Il n'est alors pas étonnant, quand on connaît l'intérêt de l'homme le plus riche du monde pour l'intelligence artificielle, que son département ait finalement droit à son chatbot maison.

C'est une information qui nous vient de TechCrunch, un média qui a pu avoir accès à un document expliquant sa raison d'être. On y voit une réponse du chatbot à une question lui demandant quelle était sa fonction. Ce dernier a ainsi expliqué qu'il s'agissait de supprimer « les processus inutiles », mais aussi de rendre les exigences gouvernementales « moins stupides. »