L'attaque informatique dont a bien été victime King Jouet il y a quelques jours est lourde d'enseignements. D'abord, elle montre que les entreprises françaises sont toujours ciblées par les pirates, et que la solidité cyberdéfensive de ces dernières est encore loin d'être optimle. Mais elle montre aussi et surtout que les hackers sont de plus en plus « larges » dans les chiffres qu'ils avancent. On vous explique.