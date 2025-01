Aux États-Unis, certains iPhone valent cher. Car avec l'impossibilité de télécharger TikTok sur l'App Store, dans un pays comptant près de 170 millions d'utilisateurs de la plateforme, les téléphones qui ont toujours l'application vont attirer du monde.

Les forums américains sont en effet pleins d'utilisateurs se plaignant d'avoir supprimé TikTok (souvent aux environ du 19 janvier, quand ils pensaient que l'application ne fonctionnerait tout simplement plus), et de ne plus pouvoir la re-télécharger.

Raison pour laquelle des internautes ont mis en vente leur iPhone sur lequel TikTok est encore présent. Et à des prix fous ! Sur eBay, de nombreux iPhone sont ainsi mis en vente à plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de dollars !