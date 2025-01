Du côté de l'ARCOM (la désormais célèbre Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique), on salue la signature de cet accord entre Apple et les organisations professionnelles du secteur de la création audiovisuelle, le groupe américain s'étant ainsi soumis aux règles de contribution (au financement de la production audiovisuelle et cinématographique) que les services établissent en France.

« Le régulateur se réjouit qu’un accord entre Apple et les organisations professionnelles du secteur de la création audiovisuelle ait été signé s’agissant du service Apple TV+ », indique l'ARCOM dans un billet officiel.