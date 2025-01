Les ports HDMI 2.1 sont essentiels pour tirer pleinement parti de consoles de jeux comme la PS5 et la Xbox Series X, mais aussi du jeu sur PC. C'est notamment le cas pour profiter d'une expérience gaming en 4K à 120 Hz (et plus sur PC), du taux de rafraîchissement variable (VRR), du mode automatique de faible latence (ALLM) et des formats audio avancés comme Dolby Atmos et DTS:X. Jusqu'à présent, seuls LG et Samsung offraient des modèles avec quatre ports HDMI 2.1, comme c'est le cas sur le LG OLED G4, ou le Samsung S95D. Ceci était rendu possible grâce au développement de leurs propres puces exclusives, ce pour quoi leurs téléviseurs étaient souvent considérés comme les meilleurs choix pour les gamers exigeants.