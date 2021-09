Panasonic programme un patch pour résoudre les problèmes avec l’HDMI 2.1 sur ses TVs

Nous n’en savons pas beaucoup plus sur la nature de cette correction, ne reste plus qu’à espérer qu’elle viendra apporter un support complet des fonctionnalités précitées, et non simplement mettre un pansement sur une jambe de bois. Rappelons que Sony, qui utilise également un SoC MediaTek, n’a toujours pas communiqué une date précise de mise à jour concernant l’absence de VRR sur ses téléviseurs avec HDMI 2.1, comme c’est le cas du Bravia XRA90J .