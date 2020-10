Un bug des puces HDMI 2.1 peut provoquer un écran noir sur Xbox Series X et les GPU NVIDIA

Nous ne sommes jamais à l'abri de mauvaises surprises avec les nouvelles technologies, et ces déconvenues sont d'autant plus embêtantes quand elles touchent au hardware. C'est grâce à nos confrères de Heise.de que nous avons pris connaissance de soucis d'écrans noirs sur les écrans compatibles HMDI 2.1 (8K/60Hz et 4K/120Hz) lorsqu'ils sont connectés à des ampli haute-fidélité Denon, Marrantz et Yamaha équipés de puces Panasonic.