Autre information importante, Sony ne miserait pas sur le QD-OLED cette année, ni sur la nouvelle génération de dalles LG Display dévoilée il y a peu et présentes sur les LG OLED G5, LG OLED M5 et Panasonic Z95B. En lieu et place, nous pourrions avoir le droit à une dalle W-OLED avec MLA sur le Bravia 9 II et une dalle EX sur le Bravia 8 II. Pour le reste, la gamme serait complétée par le Bravia 7 II (XR70M2) avec cinq modèles MiniLED jusqu’à 98 pouces et le Bravia 6 II (XR60M2) avec quatre références LED.



Terminons en précisant une nouvelle fois que ces informations ne sont pas à prendre pour argent comptant, il faudra se montrer patient pour savoir si ces informations sont exactes et connaitre en détail les nouveautés de constructeur nippon pour 2025.