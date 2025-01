Aujourd'hui Android est partout, des smartphones aux tablettes en passant par les objets connectés et les téléviseurs. Si Google a rapidement racheté la start-up en 2005, le système d'exploitation reste disponible en open-source et n'importe quel utilisateur ou société peut utiliser l'OS pour développer son produit. Il est aujourd'hui le système le plus utilisé au monde.

Les efforts de Microsoft, avec Windows Phone et le rachat à grands frais de Nokia, pour rattraper Google et Android se sont soldés par un échec cuisant, et l'entreprise a dû se réinventer avec l'arrivée de Satya Nadella en 2014 dans les services, puis l'intelligence artificielle.