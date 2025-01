Il est possible de dissimuler votre adresse IP en utilisant le serveur Signal comme relai pour vos appels. Pour cela, lancez l'application et cliquez sur votre icône de profil, visible en haut à gauche de l'écran. Puis rendez-vous dans « Confidentialité », puis « Paramètres avancés » et activez l'option « Toujours relayer les appels ».