Son personnage arbore un arsenal impressionnant : chaque pièce d'équipement dispose des modifications les plus prisées de PoE2, un assemblage dont la valeur marchande atteindrait des centaines d'unités de la monnaie premium du jeu. Or, face aux questions des spectateurs, Musk trahit une méconnaissance fondamentale des mécaniques d'équipement.

Lorsqu'il survole ses objets à l'écran, il confond systématiquement deux paramètres essentiels : le « niveau requis » pour porter l'équipement et le « niveau d'objet » qui détermine sa puissance potentielle. Une erreur qu'aucun joueur expérimenté ne commettrait, d'autant plus révélatrice qu'il minimise la qualité exceptionnelle de son équipement en le qualifiant simplement de « plutôt bon, qui pourrait être meilleur ».

Sa démonstration, qu'il présente comme le « summum de la difficulté en mode Hardcore » s'avère être une carte basique de niveau 16, dépourvue du modificateur orbe de Délire qui caractérise les véritables défis d'élite. La carte en question ne comporte que quatre modifications élémentaires, une combinaison que tout joueur averti reconnaîtrait comme standard, bien loin des configurations qui mettent réellement à l'épreuve les meilleurs joueurs du classement mondial.

Entre ces séquences de jeu peu convaincantes, Musk s'étend longuement sur des sujets sans aucun rapport. Intelligence artificielle, Neuralink, démographie coréenne – occupant près de trente minutes à disserter sur ces thèmes, tout en évitant soigneusement les questions techniques sur sa stratégie de jeu ou ses choix de build de personnage.

Sa confrontation avec l'Arbiter of Ash, un boss extrêmement puissant et réputé comme étant l'un des plus grands défis du jeu, onze jours seulement après la sortie du jeu, paraît complètement irréalisable. Ce combat nécessite normalement la complétion de neuf Citadelles et une préparation conséquente de plusieurs dizaines d'heures de jeu, difficilement compatible avec l'emploi du temps d'un PDG gérant plusieurs entreprises.

Un détail révélateur n'a pas échappé aux observateurs attentifs : la présence d'un onglet nommé « Elon's map »dans son interface lorsqu'il ouvre son coffre, une dénomination étrange pour quelqu'un jouant sur son propre compte. Pour la communauté de PoE 2, la conclusion s'impose : le compte du milliardaire serait utilisé par plusieurs personnes pour maintenir artificiellement son classement élevé, une pratique bien évidemment contraire aux règles du jeu.

Le premier commentaire sous la rediffusion du stream sur YouTube résume parfaitement cette situation : « Être à la fois l'homme le plus riche du monde tout en étant le plus grand loser de la planète, c'est un paradoxe assez incroyable ». Un splendide tacle.