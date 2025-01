Cet été, on apprenait que l'un des sites les plus sordides de l'internet français, Coco.gg, avait été fermé par la gendarmerie nationale. Un pas en avant pour la protection des internautes, quand on se souvient des histoires violentes qui avaient commencé sur cette plateforme. Et après cette décision, la justice ne s'est pas arrêtée, puisqu'elle s'est aussi mise à la poursuite du fondateur. Qui vient d'être appréhendé.