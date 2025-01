Getty Images et Shutterstock se marient pour devenir le leader de l'industrie du contenu visuel. Elles ont annoncé leur fusion dans un communiqué de presse publié en commun, et la nouvelle entité portera le nom de « Getty Images Holdings, Inc. ». L'objectif est de renforcer la compétitivité en proposant une offre de visuels plus large et diversifiée.

La structure du capital de la société issue de la fusion prévoit que Getty Images détiendra 54,7 % des parts, et Shutterstock, 45,3 %. Cela devrait permettre une plus grande sélection de visuels pour les clients, tout en offrant davantage d'opportunités aux créateurs de contenu à l’échelle mondiale. La fusion générera également des synergies importantes, notamment dans les domaines des ventes, des dépenses en capital et des services généraux.