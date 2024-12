Joeee

je peux comprendre le désarroi. Tu fais des efforts, plus que ton concurrents et tu n’as aucune reconnaissance.

Et malheureusement pour Orange, il aurait pu dire qu’il abandonnerait dans ce cas son déploiement du réseau au profit du concurrent puisque c’est comme cela.

Mais non, cela va pas être possible, d’autant plus que Mayotte est considérer comme un département depuis pas mal d’année, cela risquerait de lui tomber dessus.

Bref je comprends le coup de gueule de Orange pris en étau