Les opérateurs mettent en place des dispositifs d'urgence pour soutenir la population. SFR a d'ores et déjà annoncé la gratuité temporaire de l'ensemble de ses services. La firme au carré rouge propose une utilisation illimitée pour ses clients, qu'ils soient utilisateurs ou détenteurs d'une ligne fixe et d'une box internet. SFR a mis en place un site internet dédié. Cette initiative permet aux Mahorais de suivre en temps réel l'avancement des réparations et les zones progressivement rétablies.