Sans Internet ni téléphone : deux mois après la tempête Ciaran, de nombreux foyers normands vivent toujours sans connexion

Les semaines passent, et pourtant, de nombreux foyers de la commune de Saint-Martin-de-Blagny, près de Bayeux dans le Calvados, sont privés d'Internet et de téléphone. Deux mois après le passage de la tempête Ciaran, qui a mis de nombreux poteaux et lignes à terre, ils n'ont toujours pas retrouvé leur connexion. Dans leur viseur, on retrouve l'opérateur Orange, qui tarde à effectuer les réparations. Décidément, le département n'est pas épargné par les coupures d'Internet, qu'elles soient dues à la météo ou à des actes de malveillance.