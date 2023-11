Dans ce village du Cher, les habitants manifestent pour avoir une antenne-relais 4G, mais un décret ministériel les bloque

À Nançay, l'absence de réseau mobile, que l'on impute à une station de radioastronomie, crée un vrai dilemme depuis trois ans, et le mot est faible. Les habitants, privés de 4G, vivent dans une zone blanche où même les services essentiels tels que le GPS et les numéros d'urgence sont inaccessibles depuis son téléphone portable. Le maire, Alain Urbain, fait état d'un besoin de quitter la commune pour des opérations bancaires très basiques, et évoque le risque accru en cas d'urgence médicale, pour ses 850 administrés. Malgré l'éligibilité à un programme gouvernemental, la résolution semble hors de portée, la faute à un décret ministériel.