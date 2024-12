La mise à jour iOS 18.4, prévue pour le printemps prochain, promet d'étendre considérablement les capacités de Siri. Le site 9to5Mac nous rapporte que l'assistant pourra effectuer des centaines de nouvelles actions dans les applications, contextualiser les requêtes en fonction des informations personnelles (calendrier, messages, podcasts écoutés) et interagir avec le contenu affiché à l'écran.

De toute évidence, ces améliorations visent à transformer Siri en un assistant numérique plus proche des attentes des utilisateurs, capable de comprendre et d'agir sur leur environnement numérique de manière plus naturelle.

Pour rappel, depuis le déploiement de la mise à jour iOS 18.2 au début du mois, vos AirPods Pro 2 peuvent être utilisés comme appareil auditif. En effet, vous avez maintenant la possibilité de faire évaluer votre audition directement depuis votre iPhone, le tout en moins de cinq minutes chrono.