Si certains sont devenus plus méfiants, et arrivent à repérer les deepfake audio, d'autres malheureusement qui doivent prendre au sérieux tous les appels n'ont pas le temps de trop cogiter. Et alors, ça peut mobiliser toute la société !

Ainsi, selon le média Sud Ouest, les gendarmes ont dû répondre le 26 décembre dernier à l'appel téléphonique de ce qui semblait être une fillette, et provenant de Saint-Romain-de-Noble. Elle expliquait avait vu son père tirer sur son ancienne compagne et sur sa deuxième fille. De quoi mettre en alerte les autorités.