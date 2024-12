PEPSIMAX

Celle là je l’ai entendue sur une radio qui parle de sport qui commence par un R… . Chaque soir sur l’émission d’un certain DR un marin du Vendée globe est invité de l’émission car ils ont tous ST…

Donc ce soir là ce marin raconte en live l’anecdote complète : il joint ses filles chez lui, or la maman était sortie le soir, alors il a commandé un repas à ses filles à partir de son bateau…Je crois qu’il l’a raconté sur tous les médias…En fait je ne sais pas si c’est une pub par un de ses sponsors comme Sta… ou Ub… ou Mc… j’hésite tellement il cite de marques ^^ sans compter tous les marins qui racontent regarder du foot grâce à St… Mais à la limite comme c’est sur une émission sportive.

C’est sûr qu’on est loin du loup solitaire à la Eric Tabarly. Oui internet par l’espace a bien sûr modifié le sens de la course, comme la météo en temps réel, comme l’IA qui aide à planifier les meilleures routes, fini le compas et la carte en papier…En fait je n’y connait pas grand chose mais le grand débat de ses dernières années est venu de la coque de protection du marin…Je crois que c’est François Gabart qui a tenté de faire accepter une coque de protection à l’intérieur du bateau ce qui protège totalement le pilote…il pilote un sous-marin avec des voiles en quelque sortes…Après un long combat cela n’a pas été accepté et les coques restent à demi à l’extérieur pour que cela ressemble encore un peu à une course « comme avant ».