Selon LG, cette nouvelle lampe dispose de deux types d'éclairage fonctionnels et esthétiques. On peut ainsi profiter de lumières orientées vers le bas, avec cinq niveaux d'intensité, pour favoriser la croissance optimale des plantes pendant la journée. Mais on peut aussi opter pour un éclairage d'ambiance, orienté cette fois vers le haut, pour créer une atmosphère confortable et apaisante le soir.