L'intelligence artificielle avance à pas de géants depuis deux ans. Et ce, surtout grâce à OpenAI, qui a lancé avec ChatGPT une nouvelle ère, et qui propose des modèles toujours plus performants - à l'image du dernier modèle o3 annoncé ces derniers jours. Mais la start-up californienne ne veut pas s'endormir sur ses lauriers, et cherche toujours à mieux satisfaire ses clients. Raison pour laquelle Sam Altman a tenu à directement discuter avec ses utilisateurs.