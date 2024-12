Du côté de chez Hertz, on accélère donc le processus visant à écouler au plus vite les stocks de véhicules électriques…. après avoir pourtant largement misé sur ce même segment. Outre la dépréciation des véhicules (les Tesla étant qui plus est sujettes à des prix fluctuants) et des coûts de maintenance parfois élevés, la société avait déjà fait état de nombreux accidents recensés avec les véhicules Tesla, avec des véhicules alors irréparables.

Évidemment, l'achat d'une voiture de location comporte certains risques inhérents, les véhicules en question ayant de fortes chances d'avoir été très (très) sollicités par leurs différents et éphémères propriétaires.