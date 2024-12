Comme le rapporte le Guardian, Mary Louis, agent de sécurité du Massachusetts, s'est vue refuser un appartement en mai 2021 à cause d'un score trop faible généré par SafeRent, un logiciel d'évaluation des candidats locataires. Après avoir attaqué l'entreprise en justice aux côtés de 400 autres locataires afro-américains et hispaniques, elle a enfin obtenu gain de cause, en forçant SafeRent à modifier ses pratiques discriminatoires. Une victoire qui pourrait faire jurisprudence dans la lutte contre les biais algorithmiques.