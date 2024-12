Le dispositif anti-fêtes d'Airbnb s'appuie sur plusieurs critères sophistiqués pour évaluer le risque potentiel d'une réservation. Plus concrètement, la plateforme analyse la durée du séjour, le moment de la réservation et la distance entre le domicile du locataire et le bien convoité. Un algorithme qui ne laisse rien au hasard, vous l'aurez compris.