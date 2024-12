Vous avez peut-être déjà expérimenté cette situation lors d'un appel de groupe. L'un de vos amis ou des membres de votre famille lance un appel à tout le groupe, alors que vous aviez bien précisé ne pas être disponible. Ou alors, vous souhaitez organiser un anniversaire surprise pour l'un des membres de groupe. Malheureusement, un appel collectif sur WhatsApp appelle tous les participants à la conversation, sans distinction.

Les équipes de WhatsApp ont pris le problème à bras-le-corps et proposent une nouvelle option qui permet de gérer plus finement les appels de groupe. Désormais, il est possible pour chaque groupe de choisir les personnes à contacter en cochant leur nom dans la liste qui s'affiche à l'écran. Seules ces dernières verront la notification d'appel, les autres étant mises à l'écart.

WhatsApp annonce aussi, sans toutefois détailler les modifications apportées, une meilleure qualité vidéo pour les appels individuels ou de groupe.