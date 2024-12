Le marché du financement automobile connaît une croissance soutenue, puisqu'il est en hausse de 5% par an, et ce depuis 2012. Alors, La Banque Postale a décidé de franchir une nouvelle étape, pour faciliter l'accès à la voiture. L'établissement bancaire a officialisé, ce jeudi 12 décembre, la signature d'un protocole d'accord avec BNP Paribas pour créer une plateforme numérique destinée à ses clients particuliers, qui combinera location de véhicules et solutions financières adaptées. Voyons de quoi il s'agit.