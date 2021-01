200 millions d'euros pour "Bus propres", future plateforme de transition énergétique des flottes françaises

"Bus propres" aura un but principal : celui d'aider les collectivités territoriales et autorités organisatrices de la mobilité, les bénéficiaires, dans le renouvellement de leur flotte de bus, en gonflant le parc global de bus électriques plus particulièrement. Elle permettra de proposer à ces acteurs ce que la BEI et la Banque des territoires appellent "l'obligation performancielle." Il s'agit en réalité de financer les coûts d'acquisition des bus et des infrastructures de recharge jusqu'à 100%.