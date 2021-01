Veolia lance son assaut pour racheter les 70,1% de parts restantes de Suez

Ce début d'année 2021 marque la relance du dossier du potentiel futur "champion mondial de la transformation écologique." Jeudi 7 janvier, le président-directeur général de Veolia, Antoine Frérot, a pris sa plume et écrit à son homologue Philippe Varin, PDG de Suez, pour lui adresser sa proposition d'offre publique et lui expliquer sa démarche. Veolia souhaite à présent acquérir les 70,1% restants du capital de Suez, et ainsi détenir 100% du groupe de gestion de l'eau et des déchets. Et pour cela, il semble que l'on ait sorti le grand jeu, même si le chemin est semé d'embuches.