Suez : Engie accepte l'offre de Veolia mais se laisse jusqu'au 4 octobre pour décider

Si Veolia s'empare des 29,9% du capital de Suez détenus par Engie, l'entreprise a indiqué mercredi son intention de ne déposer "une offre publique portant sur 70,1% du capital de Suez qu'à la condition qu'elle soit amicale", répondant ainsi directement au groupe ciblé, qui accusait justement Veolia d'une tentative inamicale et hostile. Le groupe va même plus loin et promet de ne déposer une offre publique qu'à la condition que la démarche soit approuvée par le conseil d'administration de Suez, et d'offrir une période de négociations de six mois à la firme, pour poser les bases d'un accord sain. Dans cette hypothèse, des membres exécutifs de Suez intégreraient la direction du potentiel futur champion de la transformation écologique.