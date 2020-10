Engie revend ses parts de Suez à Veolia ! L'État dénonce la méthode

Pour séduire Engie, Veolia avait revu sa proposition à la hausse financièrement et sur le plan structurel, avec la garantie de sauvegarder la totalité des emplois et des avantages sociaux des salariés de Suez en France, le but de Veolia étant de déposer une offre publique d'acquisition volontaire de Suez pour former le « champion mondial de la transformation écologique ». Pour Antoine Frérot, P.-D.G. de Veolia, « c’est une magnifique opportunité pour les salariés, les clients et les actionnaires des deux groupes, et c’est un projet qui sert la France et qui sert la planète ».