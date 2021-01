Pollution : la France applique un nouveau calcul de la qualité de l'air depuis le 1er janvier

La première nouveauté d'importance concerne les polluants étudiés dans le calcul de cet indice ATMO. Jusqu'à maintenant, il était calculé à partir des concentrations dans l'air de quatre polluants : l'ozone (O 3 ), le dioxyde de souffre (SO 2 ), le dioxyde d'azote (NO 2 ) et les particules fines PM 10 , c'est-à-dire les particules de diamètre inférieur à 10 micromètres.