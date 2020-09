nPerf, Speedtest : l'ARCEP renforce le Code de conduite de la qualité de service d’internet

Face à l'émergence des outils de mesure, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) avait publié, fin 2018, la première version du Code de conduite de la qualité de service d'Internet, de façon à ce que la transparence dans les tests soit de mise et que les pratiques les plus sujettes à caution soient abandonnées. Les outils nPerf, Speedtest (UFC-Que Choisir) ou DébiTest 60 (60 millions de consommateurs) font partie des services conformes à la première version du code, dont la mise à jour pour 2020 vient d'être publiée, lundi 14 septembre, non sans renforcer ses exigences.