Orange n'a pas contesté les conclusions des contrôles sur son service mail et son site web. En revanche, l'opérateur se défend en invoquant diverses contraintes techniques, et explique avoir cru se conformer de bonne foi aux règles imposées par la CNIL. Elle déplore en outre le fait de ne pas avoir reçu d'avertissement ou de mise en demeure au préalable. L'opérateur évoque ainsi une amende de 50 millions d'euros qui lui parait « disproportionné, excessif et injustifié et témoigne d’une erreur manifeste d’appréciation ». De son côté, la Commission motive sa décision par le fait que plus de 7,8 millions d'utilisateurs ont vu les annonces dans leur boite mail. Pour information, Orange a modifié son service de messagerie depuis novembre 2023, avec un affichage de publicités qui, cette fois-ci, permet de distinguer clairement les annonces des courriels légitimes.



L'affaire ira sans doute jusqu'à un recours devant le Conseil d'État. Orange a en effet a fait savoir à l'AFP qu'il « conteste la sanction et le caractère totalement disproportionné de son montant, et tient à préciser que les faits reprochés ne visent ni une violation ni un défaut de sécurité, mais des pratiques usuelles du marché ne mettant en jeu aucune exploitation de données personnelles de ses clients ».