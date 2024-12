L'intégration de Kudu dans l'environnement académique modifierait fondamentalement la dynamique des cours magistraux et le témoignage de la professeure Stahuljak illustre parfaitement cette transformation : « D'habitude, je passais du temps en cours à mettre les concepts en perspective et à les illustrer avec des exemples visuels. Mais maintenant que tout ça est résumé dans le manuel que nous avons créé, je peux me concentrer sur un travail plus approfondi avec les étudiants : analyser ensemble les textes originaux et les guider dans leur réflexion critique. Cela nous permet de consacrer plus de temps à l'enseignement des compétences analytiques de base, de la pensée critique et de la lecture, de manière cohérente – les choses que les professeurs savent le mieux faire ».



Cette redistribution du temps professoral marque une rupture profonde avec les schémas traditionnels d'enseignement. Là où les enseignants consacraient auparavant des heures à la contextualisation historique et à la présentation des fondamentaux, Kudu prend en charge ces aspects préparatoires. Les vingt heures d'investissement initial permettent aux professeurs de structurer leur matière selon une architecture pédagogique précise : identification des concepts clés, sélection des sources primaires, élaboration des axes d'analyse. L'outil assimile ces directives pour générer un contenu adapté, libérant ainsi un temps précieux pour l'accompagnement intellectuel des étudiants.