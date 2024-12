Il faut dire que le tournoi est vivement critiqué depuis sa mise en place, et plus encore depuis l'adoption de son nouveau format. Trouver sponsors et diffuseurs n'a semble-t-il pas été une mince affaire pour la FIFA. L'organisme international a toutefois pu compter sur Hisense comme sponsor principal, qui poursuit donc ses opérations marketing après le sponsoring de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Europe.



Quant au nouveau format, la compétition qui souffrait d'un manque d'enjeux sportifs évident intègre désormais 32 équipes, le PSG étant le seul représentant français, contre 7 auparavant. Elle est notamment pointée du doigt en raison du calendrier puisqu'elle prend place à l'issue de la saison nationale et d'une Ligue des champions, avec une nouvelle formule qui comprend plus de matches. Elle s'ajoute donc à un calendrier footballistique déjà très chargé et de nombreux joueurs ont déjà fait part de leurs craintes de cet enchainement de matches et de déplacements.