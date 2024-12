La course un peu effrénée à l'intelligence artificielle a poussé, ce mercredi 4 décembre, le Conseil de l'Europe à dévoilé une méthodologie inédite, baptisée « HUDERIA ». L'outil a pour objectif de protéger les droits fondamentaux des citoyens européens face aux avancées technologiques, en proposant une évaluation complète et dynamique des risques potentiels des systèmes d'IA. La démarche, portée par le comité de l'IA du Conseil, intervient à un moment où l'intelligence artificielle, omniprésente, peut remettre en question l'éthique et la protection des individus.