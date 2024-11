Le SVG se distingue fondamentalement des autres formats d'images numériques. Là où JPG et PNG assemblent des milliers de pixels colorés pour composer une image, le SVG utilise des formules mathématiques pour décrire des formes géométriques, des lignes et du texte. Cette nature vectorielle permet, à la base, d'obtenir des images parfaitement adaptables à toutes les résolutions d'écran, mais le rend idéal pour toute manipulation hostile : XSS (Cross-Site Scripting), stéganographie (dissimulation de messages ou de code), etc.

Très commode pour les hackers, puisque cela apparaîtra pour la victime comme un simple fichier image : une surface d'attaque absolument parfaite ! L'équipe de recherche MalwareHunterTeam, dont les travaux sont relayés par BleepingComputer, a documenté une augmentation notable des attaques exploitant ce format.