Canva a découvert que des logiciels malveillants se cachaient dans ses polices

La première faille, identifiée sous le code CVE-2023-45139, présente un problème de haute sévérité (7,5/10) dans FontTools, une bibliothèque en Python. Canva a dévoilé que l'utilisation d'un fichier XML non fiable lors du traitement d'un tableau SVG pouvait conduire à la création d'une police sous-dimensionnée, exposant ainsi des risques de sécurité significatifs. Cette vulnérabilité dévoile les complexités de la manipulation des polices de caractères, souvent négligées dans le domaine de la sécurité informatique.



La deuxième et la troisième vulnérabilité CVE-2024-25081 et CVE-2024-25082, toutes les deux notées 4,2/10, révèlent des vulnérabilités associées aux conventions de nommage et à la compression. Sur son blog, Canva souligne que des outils populaires tels que FontForge et ImageMagick, utilisés pour renommer les fichiers des polices, peuvent introduire des problèmes de sécurité lorsqu'ils opèrent sur des données non fiables. Les chercheurs ont par ailleurs démontré qu'une simple exécution shell pouvait ouvrir des fichiers non autorisés, soulignant ainsi l'ampleur du risque lié à ces pratiques.