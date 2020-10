Chrome : une vulnérabilité « zero-day » découverte sur le navigateur de Google

Comme l'indique 20 Minutes, Google ne donne pas de détails trop précis quant à la mise à jour proposée et n'identifie pas non plus clairement quelles attaques étaient mises en œuvre. La firme reste aussi évasive sur la faille en elle-même. Une dissimulation qui vise avant tout à ne pas éclairer les pirates qui pourraient chercher à exploiter cette vulnérabilité d'ici à ce qu'elle soit comblée à grande échelle auprès des utilisateurs.

Une décision d'autant plus sage que la bibliothèque de polices FreeType est open source. Un point important puisque le patch de sécurité appliqué est ainsi visible directement dans le code source de cette bibliothèque. Une situation délicate. Si vous utilisez Google Chrome, mettre le navigateur à jour dans les meilleurs délais est donc plus que recommandé.