Acropalypse : Windows aussi est vulnérable ! Pourquoi cette faille est vraiment problématique

Microsoft travaille toujours à la correction de cette faille, elle est donc encore reproductible, et c'est même assez facile à faire. Il suffit de prendre une capture d'écran sous Windows 11 avec son outil intégré, de l'enregistrer immédiatement, puis de la recadrer avant de l'enregistrer à nouveau dans le même fichier. Normalement, après cette seconde sauvegarde, le fichier devrait être plus léger qu'avant. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que la plupart des données de la première version sont encore présentes.