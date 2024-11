Les chiffres de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) confirment cette désaffection croissante pour les appels vocaux. En moyenne, les Français ne passent plus que 3 heures et demie d'appels par mois sur leur mobile, un niveau qui stagne depuis 9 ans. Cette tendance s'est encore accentuée l'année dernière, avec un recul observé à chaque trimestre.